El destino del campo de golf Nueva Vista sigue siendo incierto

Midland, Texas (KTLE) - El destino del campo de golf de Nueva Vista todavía se mantiene incierto después de que el Concejo Municipal de Midland votó para anexar la propiedad a los límites de la ciudad.

Dos puntos de la agenda ocuparon la mayor parte de la reunión del martes cuando docenas de residentes de Grassland Estates defendieron el campo de golf.

La parte de comentarios públicos de la reunión duró casi dos horas, pero los oradores dicen que la lucha por salvar el campo de golf no ha terminado.

Con la anexión aprobada, el propietario de Nueva Vista puede vender su propiedad a un desarrollador de Florida. Una vez que se vende el terreno, se desconoce qué haría el desarrollador con el campo de golf.

Los propietarios de viviendas de Grassland Estates dicen que no han terminado de tratar de salvar Nueva Vista, y tienen un plan.

“Si bien esto no es lo que queríamos, la pelea no ha terminado. No hemos terminado, y todavía vamos a seguir adelante con la obtención de la 501c3 juntos. Queremos poder comprar, a un precio justo de mercado, la tierra para que podamos conservarla para las generaciones venideras”, dijo Autumn Winkles, propietario de una casa de Grassland Estates.

La concejala Lori Blong dice que su preferencia personal es mantener el campo de golf como está, pero tenía sentido anexar los 20 acres para que la ciudad pueda dar servicio a la zona. El Concejo Municipal votó 6-1 en la aprobación de la anexión.

Los promotores inmobiliarios dicen que planean traer el plan de vuelta al ayuntamiento como un distrito planificado a principios de agosto.

