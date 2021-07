Old Lumber Yard celebra ‘Trade Days’ en Midland

Midland, Texas (KTLE) - The Old Lumber Yard celebra su evento comercial “Trade Days” cada segundo fin de semana del mes.

Los vendedores vendían e intercambiaban de todo, desde antigüedades, decoración del hogar, comida e incluso joyas.

La propietaria de Old Lumber Yard, Gloria Salazar, dice que disfruta ayudando a las empresas locales a tener éxito.

“Me siento muy bien al respecto porque siento que estoy contribuyendo a nuestra comunidad. Muchas veces. Sabes. Estos pequeños vendedores no tienen un lugar para vender que sea económicamente viable para ellos”, dice Salazar.

Ese sentimiento fue repetido por los vendedores.

“Me encanta hornear y la gente es bendecida por mi horneado. Así que me encanta verlos iluminarse por lo que tengo. Sabes. Me gusta hacer las cosas de manera diferente, así que me gusta alimentar a los keto-friendly, los que son diabéticos, los sin azúcar, los sin harina”, dice Terri Brown, propietaria de 3 Pearl’s Specialty Treats.

Salazar dice que cualquiera puede inscribirse para ser un vendedor en el antiguo aserradero. Sin embargo, hay una tarifa de cien dólares pagada mes a mes.

