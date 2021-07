Odessa Arts celebra ‘Vinyl Brunch’ en asociación con otras empresas locales

ODESSA, Texas (KTLE) - Odessa Arts celebró su segundo ‘Vinyl Brunch’ ayer en ‘Barrel &Derrick’ dentro del hotel Odessa Marriott y se está asociando con otras empresas para su propio giro sobre cómo servir el brunch.

La organización sin fines de lucro se asoció con Downtown Odessa, Endless Horizons y el hotel para brindar a los huéspedes una experiencia melódica.

El propietario de Endless Horizons, Sam Logan, dice que celebrar el vinilo le da a la gente la oportunidad de aferrarse a un pedazo del pasado.

“El vinilo ha tenido este renacimiento en lo último que sabes... 5 o 6 años que no creo que nadie viera venir, pero para mí salvó la industria de la música”, dice Logan.

A diferencia de un brunch típico, Vinyl Brunch no era solo sobre comida, sino también sobre el ambiente y la música.

Logan dice que este evento le da a la gente la oportunidad de reunirse y apoyar las artes.

“Es de esperar que la pandemia esté empezando a calmarse. Sabes que la gente está buscando algo que hacer y esto es algo diferente para el área. Es una buena manera de sacar a la gente para que la gente haga algo”, dice Logan.

A pesar de que Odessa podría no ser una meca creativa como Nashville o la ciudad de Nueva York. It’s opciones artísticas y creativas para los residentes se están expandiendo. Algo que Ramsi Kuhlenschmidt, nativa de Odessa, dice que la ha ayudado a reconectarse con su ciudad natal.

“Recuerdo que crecí y sentí que no pasaba mucho. Sintiendo que siempre tuve que salir de la ciudad para encontrar las cosas que quería hacer y este trabajo realmente me ha ayudado a enamorarme de mi ciudad natal y hay tantas cosas que están sucediendo aquí. Puede que no sea en la escala a la que estás acostumbrado a gustarte Dallas, Austin, pero estamos en camino y necesitamos el apoyo de la comunidad para eso”, dice Kuhlenschmidt.

El próximo brunch de vinilo está programado para el 8 de agosto.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.