Vecindario en el condado Midland aún lidia con las inundaciones

Condado Midland, Texas (KTLE) - Después de que la lluvia cesa, las inundaciones generalmente bajan. Ese no es el caso de un vecindario en el condado de Midland.

George y Elin Perley fueron dos de las primeras personas en vivir en la subdivisión Sawyer y han visto el vecindario crecer a su alrededor. Nunca han visto inundaciones tan malas en los últimos 30 años.

Los Perleys dicen que el agua generalmente fluye hacia el este cuando llueve, pero ahora está respaldada y fluyendo desde el oeste. Los vecinos ahora están preocupados por los daños en sus casas, cobertizos y patios.

George Perley dice que su mayor preocupación es su caballo. Teme que tenga que bajar el caballo si el agua no desaparece.

“Mi cobertizo de heno está mojado por dentro. Mi heno se está mojando. Cuando se moja, ya sabes, se queda sin moho. No puedo darle de comer eso a mi caballo. Lo que estamos tratando de hacer es resolver un problema. Tengo una bomba funcionando en este momento; se puede oír. Se está acabando en el callejón, pero no está funcionando muy bien. Ha estado funcionando dos días completos, pero todavía no he visto nada bajar”, dijo George Perley.

En este momento, los residentes dicen que están desesperados por obtener respuestas sobre de dónde viene el agua.

La Cruz Roja Americana le dice a Telemundo20 que están evaluando los daños causados por las inundaciones en la subdivisión y están trabajando para ayudar a las personas con cualquier necesidad de emergencia que tengan.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.