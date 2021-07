Pareja de la tercera edad pierde su casa tras un incendio durante el fin de semana del Cuatro de Julio

CONDADO ECTOR, Texas (KTLE) - Una pareja de Pleasant Farms se a quedado sin su hogar de más de 30 años después de que fue destruido por un incendio durante el fin de semana del Cuatro de Julio.

Alice y Gerald Murphy, ambos de 77 años, acababan de regresar a casa después de ver fuegos artificiales cuando notaron que algo no olía bien.

“Había algo de cableado pasando por allí, y puede que se frote en algo, no lo sé, pero comenzó allí en el techo de la casa móvil”, dijo Gerald Murphy.

Gerald Murphy dice que no pasó mucho tiempo después cuando un incendio se desató desde el techo y se extendió a otras partes de la casa.

Afortunadamente, la pareja, un amigo de la familia y sus siete mascotas pudieron escapar antes de que la casa estuviera completamente envuelta en llamas.

Alice Murphy dice que la pérdida de su ropa, muebles y pertenencias los ha dejado sintiéndose vacíos.

“Me siento perdido. No sé qué camino tomar primero. Me siento perdida porque todo lo que poseemos está ahí, y no pudimos sacar nada debido al incendio”, dijo Alice Murphy.

Odessa Fire Rescue todavía está investigando qué causó el incendio. Mientras tanto, los Murphy se quedan con un miembro de la familia hasta que puedan permitirse el lujo de mudarse.

“Ahora planeamos mudarnos a Tennessee. Tengo una hija en Pulaski, Tennessee, y ella ha estado detrás de nosotros durante un par de años para mudarse allí para que pueda cuidar de nosotros, y sé dónde estás”, dijo Alice Murphy.

Su familia ha comenzado una página de GoFundMe para ayudar a los Murphy a reemplazar necesidades como ropa y alimentos mientras trabajan para reconstruir sus vidas.

