Residentes de Andrews asisten a una reunión para hablar sobre la posibilidad de que desechos nucleares de alto nivel entren al condado

ANDREWS, Texas (KTLE) - Los comisionados del condado de Andrews discuten la posibilidad de mover desechos nucleares de alto nivel al condado con los residentes en una reunión especial el martes.

Decenas de personas asistieron al encuentro en persona y aún más participaron a través de Zoom.

Si bien algunos asistentes se unieron para escuchar, varias personas compartieron comentarios a la Corte de Comisionados sobre la idea de que los desechos nucleares de alto nivel lleguen al condado de Andrews.

Waste Control Specialists opera una instalación de desechos nucleares en el condado que actualmente almacena desechos de bajo nivel, incluidas batas de hospital y guantes de goma.

A principios de este año, el representante estatal Brooks Landgraf dijo que WCS había propuesto un plan para traer residuos de alto nivel.

Los miembros de la comunidad expresaron su preocupación por la seguridad del almacenamiento y el transporte de los residuos tanto a los residentes como al medio ambiente.

“Esta es una mala idea. No se trata de dinero. Debe ser sobre la comunidad. Debería tratarse de los niños, no del dinero. Si se trata del dinero, estamos haciendo lo incorrecto”.

Un representante de wcs también habló en la reunión.

“El ex presidente de la compañía, Rod Baltzer, dijo: ‘Sí, hemos dicho que no vamos a hacer un alto nivel. Sin embargo, esta es la situación en la que estamos ahora. El Estado necesita una solución. Estados Unidos necesita una solución. Pero no vamos a proceder si ustedes nos dicen que no procedamos’”.

La mayoría de las personas que hablaron en la reunión dijeron que se oponían a la noción de residuos nucleares de alto nivel en Andrews.

