“De brazos cruzados y sin saber español”. Denuncian inexperiencia de trabajadores en un refugio para menores migrantes en Texas La empresa encargada de cuidar a miles de niños migrantes no tenía experiencia en el cuidado de niños y sus empleados no sabían español y en un muchos casos no atendían o cuestionaban la salud de los menores, según denunciaron dos trabajadores federales.

Centro de migrantes. (Tim D. Godbee / DHS)