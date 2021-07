El portero de hockey sobre hielo de los Blue Jackets falleció por el impacto de unos fuegos artificiales en el tórax

(TELEMUNDO) - El portero del equipo de hockey sobre hielo Columbus Blue Jackets, Matiss Kivlenieks, falleció de un traumatismo torácico provocado por la explosión de unos fuegos artificiales, de acuerdo con la autopsia preliminar publicada este lunes, y no por una caída, como habían asegurado inicialmente las autoridades.

Kivlenieks, de 24 años, se encontraba en una bañera de hidromasaje cuando comenzaron a explotar los fuegos artificiales estilo mortero justo donde él se encontraba. Trató de alejarse, al igual que el grupo de personas con que se encotraba, pero fue alcanzado, explicó el teniente Jason Meier de la policía de Novi, Michigan, de acuerdo con The Associated Press.

Bomberos y paramédicos llegaron a la vivienda poco después de las 10:00 pm (hora local) y trasladaron al jugador a un hospital, donde fue declarado muerto, dijo Meier.

Antes de realizar la autopsia, la policía señaló que Kivlenieks había resbalado presuntamente y se había golpeado la cabeza contra el hormigón al huir de los fuegos artificiales que presentaron algún tipo de problema, durante las festividades del 4 de julio.

“Por el momento, estamos bastante seguros de que se trata de un trágico accidente”, reconoció Meier.

Los Blue Jackets y la Federación de Hockey de Letonia, de donde era el jugador, anunciaron la muerte de Kivlenieks. El club de la NHL apuntó a que fue a consecuencia de una aparente lesión en la cabeza por una caída, sin haber referencia a los fuegos artificiales.

“La vida es tan preciosa y puede ser tan frágil. Abraza a tus seres queridos hoy. DEP Matiss, te echaremos mucho de menos”, tuiteó el director general de la formación. Blue Jackets president of hockey operations John Davidson called it a “devastating time” for the team.

El presidente de operaciones de los Blue Jackets, John Davidson, dijo que era un “momento devastador” para el equipo. “Kivi era un joven excepcional que saludaba cada día y a todo el mundo con una sonrisa y el impacto que tuvo durante sus cuatro años en nuestra organización no será olvidado”, reconoció.

Nacido en Riga, Kivlenieks firmó con los Blue Jackets como agente libre en 2017 y en total jugó 8 partidos con el equipo.

Con información de AP.