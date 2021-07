El Ejército de EE.UU. abandona la principal base aérea en Afganistán, después de casi 20 años

(TELEMUNDO) - El Ejército estadounidense abandonó la base aérea de Bagram, epicentro de su guerra contra los talibanes y autores de los atentados terroristas del 11 de septiembre, confirmó este viernes un alto funcionario estadounidense a nuestra cadena hermana NBC News.

La base, ubicada a una hora al norte de la capital, Kabul, fue entregada a la Fuerza Nacional de Seguridad y Defensa afgana en su totalidad, precisaron dos funcionarios a la agencia de noticias The Associated Press (AP), que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con medios de comunicación.

La retirada es el indicio más claro de que los últimos de los 2,500 a 3,500 soldados estadounidenses han abandonado Afganistán o están a punto de hacerlo, casi dos meses antes de la fecha prometida por el presidente, Joe Biden: el 11 de septiembre.

En su punto álgido, la base aérea de Bagram vio pasar a más de 100,000 soldados estadounidenses por su extenso recinto.

El máximo comandante de Estados Unidos en Afganistán, el general Austin S Miller, dijo a AP que “sigue conservando todas las capacidades y autoridades para proteger a las fuerzas”.

Poco después del anuncio de mediados de abril de que Estados Unidos ponía fin a su guerra más larga (forever war), quedó claro que la salida de los soldados estadounidenses y de sus aproximadamente 7,000 aliados de la OTAN se produciría cerca del 4 de julio, fecha en la que EE.UU. celebra su Día de la Independencia.

La mayoría de los soldados de la OTAN ya han salido discretamente esta semana.

Estados Unidos se ha negado a decir cuándo abandonará Afganistán el último soldado, alegando motivos de seguridad, pero también porque se está negociando la protección del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul que, actualmente es protegido por soldados turcos y estadounidenses. Esta protección es actualmente cubierta por la Misión de Apoyo Decidido (Resolute Support Mission), la misión militar que actualmente está llegando a su fin.

Pero hasta que se negocie un nuevo acuerdo para la protección del aeropuerto entre Turquía y el Gobierno afgano, y posiblemente Estados Unidos, dicha misión parece continuar.

Estados Unidos también tendrá unos 6,500 soldados en Afganistán para proteger su extensa embajada en la capital.

Con información de AP.