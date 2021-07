Midland celebra la apertura de una nueva estación de bomberos

Midland, Texas (KTLE)- La ciudad de Midland celebró la apertura de una nueva estación de bomberos el jueves.

Estación de bomberos de Midland #5 está de vuelta y mejor que nunca. Ha sido diseñado para el moderno Departamento de Bomberos de Midland, teniendo en cuenta el espacio, la calidad de vida y la eficiencia.

Está reemplazando a la estación anterior que había sido construida en 1958. La estación se había convertido más en un obstáculo que en un activo, ya que el edificio contenía amianto y tenía problemas de fontanería.

“Esta estación de bomberos aquí también sirve como respaldo para toda la ciudad, por lo que no es solo para esta región, sino para toda la ciudad”, dijo el alcalde de Midland, Patrick Payton.

Pero no se trata solo de derribar una estación y construir una nueva.

“Tiene muchos impactos económicos porque no hay una ciudad aquí en Midland cerrando departamentos de bomberos. Los tienes haciendo y expandiendo nuestro departamento de bomberos”, dijo Payton.

Eso es importante. Payton dijo que los residentes estaban inicialmente preocupados de que la estación de bomberos no fuera reemplazada.

“Eran los vecinos los que más querían esto. Querían asegurarse de que no perdieran la seguridad de la estación #5”.

Los residentes y el departamento de bomberos consiguieron su deseo. La nueva estación tiene un Estado del Arte, bueno, todo.

“En el centro de la ciudad, no tenemos capacidad de crecer, porque la tierra no tiene salida al mar. Entonces, eso nos dio la capacidad aquí de, al agregar las tres estaciones y hacer dos historias, hacer esas cosas para asegurarnos de que tenemos la capacidad no solo para mí, sino para los futuros jefes, de crecer como departamento de bomberos”, dijo el jefe de bomberos Charles Blumenauer.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.