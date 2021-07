Familiares comparten una actualización sobre Marlee Munguia

ODESSA, Texas (KTLE) - La familia de la niña de Odessa Marlee Munguía compartió buenas noticias el jueves.

Marlee, la hija del entrenador de fútbol americano y béisbol de la Preparatoria Permian Mason Munguía, había sido diagnosticada previamente con cáncer de neuroblastoma.

Encuentra el enlace de GoFundMe para Marlee Munguía aquí

La familia estaba en Houston, donde Marlee fue sometida a una cirugía para extirpar parte de su tumor. Marlee ahora está fuera de la cirugía, y los cirujanos pudieron extirpar el 90 por ciento del tumor.

La siguiente actualización proviene de la página de Facebook de Marlee Strong.

Marlee está fuera de la cirugía. Recibimos actualizaciones cada 30 minutos más o menos que la cirugía de Marlee estaba progresando bien. Seis o más horas después de la cirugía nos dijeron que la cirugía estaba llegando a una conclusión y el procedimiento había terminado. Estábamos muy desconcertados, pero en ese momento todo lo que nos dijeron fue que ella estaba estable y que algo había sucedido para que la cirugía se detuviera. Nuestro cirujano vino a hablar con nosotros para hacernos saber que mientras estaba extirpando parte del tumor, perdieron la señal del suministro de sangre en su médula espinal. Durante casi 2 horas nos sentamos luchando para llegar a un acuerdo de que nuestra hija podría estar paralizada. junto con

todo el otro dolor por el que ha pasado, ahora esto. Me mató pensar lo que le iba a decir.

El cirujano regresó después de una evaluación completa para decirnos que tenía movimiento completo. ¡Dios los bendiga!

Médicamente, todavía estamos buscando respuestas sobre por qué perdieron la señal. Mañana tenemos una resonancia magnética para descartar algunas inyecciones largas. Creo que Dios estaba con ella y escuchó nuestras oraciones y nuestras súplicas. Hoy sigo tratando de envolver mi cabeza y procesar lo que sucedió y el milagro con el que fuimos bendecidos ayer.

El cirujano que realizó la cirugía en Marlee tiene una reputación increíble y es uno de los mejores cirujanos en el estado de Texas, y ver su respuesta emocional y las lágrimas que fluyen por su cara me convenció aún más de que recibimos un regalo de dios ayer.

El cirujano cree que le exstituyó alrededor del 90% de su tumor. Eso era lo que esperábamos desde el principio. El hecho de que encierra tantos órganos vitales sabíamos que no lo extirparíamos todo. Cuando le pregunté que estaríamos operando de nuevo teniendo en cuenta lo que sucedió ayer dijo No que no tiene la intención de hacerlo y que estaríamos probando el destino. Una cosa que el Dr. Granger nuestro oncólogo ha dicho repetidamente es que Dios nos da señales. Dios cerró la puerta para que nos operaran en Cooks y abrió la puerta aquí en Houston. Ayer cerró la puerta por qué razón no lo sabemos.

Cuando Marlee estaba despertando, el Neurocirujano le preguntó si podía patearlo y, por supuesto, se subió a la invitación. Ella era capaz de mover las piernas y mover los dedos de los dedos de los de los pie. Continúan revisando su y cada vez que es capaz de moverse.

Marlee nunca fue intubada como esperábamos. Ella estaba arriba y en ‘em y coherente casi inmediatamente después de la cirugía. Ella rogó por comida toda la noche, pero somos capaces de darle cualquier cosa menos chips de hielo. Finalmente pudimos darle algo de comida. Ha comído Cheetos, tartas pop, M&M’s, paletas y bocadillos de frutas.

Por favor, mantenga a Marlee en sus oraciones mientras se cura de esta cirugía. Por favor, ore para que nada concerniente aparezca en la resonancia magnética.

Y lo más importante, por favor, deténgase a decir Gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones

