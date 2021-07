“Cuídense y tengan cuidado”. Biden ofrece en Surfside un mensaje de apoyo y unidad a las familias y equipos de rescate

(TELEMUNDO) - El presidente, Joe Biden, viajó este jueves a Surfside para trasladar un mensaje de apoyo y unidad a las familias de las víctimas del derrumbe del edificio y a los miembros de los equipos de emergencias, que trabajan día y noche en la búsqueda de sobrevivientes.

El mandatario mantuvo a media mañana una reunión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quienes le explicaron en qué punto se encuentra el operativo de rescate después de que el complejo residencial Champlain Towers South se viniera abajo en la madrugada del 24 de junio, hace justo una semana.

Posteriormente se reunió con los representantes de los equipos de emergencia: “Quiero que sepan que comprendemos que lo que ustedes están haciendo es psicológicamente duro”, les dijo Biden.

El presidente Joe Biden, segundo por la izquierda, habla con las autoridades de Florida sobre el derrumbe de Surfside en Miami Beach, Fla., el jueves 1 de julio de 2021. (AP Photo/Susan Walsh)AP

“Quería darles las gracias, muchas gracias”, subrayó, “su trabajo es encomiable. Les aseguro que estamos conscientes de que lo que hacen es increíble. Tener que lidiar con la incertidumbre de las familias” de las víctimas.

“Cuídense y tengan cuidado”, les pidió.

Biden, que está acompañado por su esposa, Jill, se reunió durante varias horas con los familiares de las víctimas, quienes aguardan desesperadamente noticias de sus seres queridos.

“Sé que llegué tarde, pero fue porque me quedé mucho tiempo con las familias”, dijo Biden al iniciar su conferencia de prensa de esta tarde. “Simplemente son gente increíble. Me senté a hablar con una mujer que acaba de perder su bebé y a su esposo y no tiene idea de qué hacer... nuestro mensaje para ellos es que estamos aquí para ellos, juntos como una sola nación”, agregó.

El presidente también anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) proporcionará alojamiento temporal para las víctimas y cubrirá algunas de sus necesidades básicas.

Respaldo presidencial

Hasta el momento han sido encontrados los cuerpos sin vida de 18 personas, mientras más de 140 siguen desaparecidas.

Las tareas de rescate sufrieron un contratiempo en las primeras horas del jueves ante la inestabilidad que presenta la estructura que sigue en pie. Los ingenieros decidieron suspender los trabajos de búsqueda al detectar que una columna situada en la zona del estacionamiento se había movido entre 6 y 12 pulgadas, y que una placa de concreto y una sección de la parte trasera de la edificación se habían movido.

Ls autoridades han garantizado que la visita presidencial no ha afectado de ningún modo el operativo. Biden no ha acudido a la zona del derrumbe.

El presidente aprobó un día después del colapso una declaración de emergencia para el estado de Florida, que permitió activar los recursos de FEMA. De esta forma, se pudo movilizar equipamiento y otros recursos para colaborar con las autoridades locales en las tareas de rescate.

Biden también ha respaldado la investigación que lidera el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), para determinar qué provocó el derrumbe de las 12 plantas del complejo residencial.

Aunque las autoridades no han desvelado cuál es la principal teoría del accidente, una serie de documentos salidos a la luz en los últimos días han puesto el foco en la dañada estructura del Champlain Towers South.

En 2018, un ingeniero concluyó que la arquitectura estaba muy deteriorada, pero su informe fue ignorado por un funcionario del Departamento de Construcción del ayuntamiento de Surfside. En 2020, la Universidad Internacional de Florida afirmó que el condominio llevaba hundiéndose lentamente desde 1990. Y en abril, la presidenta de la asociación de vecinos comunicó por carta a los propietarios que el estado de la estructura había “empeorado significativamente”.

Los equipos de rescate no han localizado a ningún sobreviviente desde horas después del colapso, en lo que puede convertirse en una de las peores tragedias que sufre el país.