Torneo de Golf Nick Williams a beneficio de West Texas Food Bank

ODESSA, Texas (KTLE) - El Banco de Alimentos del Oeste de Texas se complace en organizar el Torneo de Golf Nick Williams Memorial 2021 en el Odessa Country Club, el jueves 8 de julio, a partir de las 8 am.

El Banco de Alimentos es honrado por las familias Williams, Jones, Whytlaw y Bishop que organizan el torneo.

Los fondos recaudados por este evento anual ayudan a sostener la misión del Banco de Alimentos.

El West Texas Food Bank también quiere agradecer a los patrocinadores del título de este año, H-E-B, Barrel &Derrick en el Odessa Marriott and Conference Center, y Frost, Cart Sponsor, To A Tee Hotshot Services, y Food &Beverage Sponsor, Fasken Oil &Ranch. Premios hoyo en uno patrocinados por All American Chevrolet de Odessa.

“El Torneo de Golf Nick Williams honra la vida de uno de los hombres más increíbles que jamás hayan adornado el Banco de Alimentos. Él dio incansablemente de su tiempo como miembro de la junta del Banco de Alimentos del Oeste de Texas, y ayudó a guiarme a mí y al Banco de Alimentos a donde estamos hoy. Extrañamos a Nick todos los días, y nos encanta reunirnos cada mes de julio, cerca de su cumpleaños, para honrar su legado de apoyo al Banco de Alimentos”, Libby Campbell, Directora Ejecutiva de West Texas Food Bank.

Torneo de Golf Nick Williams Memorial 2021

Odessa Country Club

1 Club Drive

Odessa, TX 79765 Morning Tee 8am. Tarde Tee 1:30 p.m.

¡Los equipos y patrocinios todavía están disponibles! Llame al West Texas Food Bank para obtener más información.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.