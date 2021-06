Los equipos de rescate en Surfside encuentran estrechos túneles bajo los escombros y recuperan más cuerpos de víctimas

(TELEMUNDO) - Los equipos de emergencia lograron encontrar nuevos túneles bajo los escombros del edificio Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami, que permitieron hallar 4 nuevas víctimas mortales, informaron este miércoles las autoridades en el séptimo día de trabajos para hallar sobrevivientes.

El número total de fallecidos se elevó a 16, de los cuales 12 fueron identificados. Otras 147 personas continúan desaparecidas.

El comandante de la Unidad Nacional de Rescate de Israel, coronel Golan Vach, cuyo grupo participa en la búsqueda, afirmó que las víctimas fueron halladas “en las últimas 12 horas”. “Desgraciadamente, no están vivas”, dijo en declaraciones a CNN.

“Son los primeros [túneles encontrados] lo suficientemente grandes para que la gente pueda pasar” por ellos, precisó.

Los socorristas pudieron construir una rampa para que una grúa llegara a zonas de la parte superior de la montaña de escombros a las que hasta entonces no habían podido acceder, aseguró el jefe adjunto de bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, citado por The Associated Press.

Jadallah también señaló que en el transcurso de las últimas horas se habían localizado restos humanos entre las ruinas.

Las causas del desplome del condominio, que ha provocado una gran consternación en todo el mundo, no han sido reveladas oficialmente, pero distintos reportes y una carta de la presidenta de la asociación de vecinos enviada en abril apuntan a su estructura deteriorada.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó que la lista de residentes del complejo ha sido revisada para eviar la duplicación de nombres. “El proceso de verificación de datos es lento y metódico”, afirmó.

Además, dijo que las autoridades de Florida desarrollarán un plan para “garantizar que una tragedia como esta no vuelva a suceder”.

Los topos mexicanos, especialistas en introducirse por espacios muy estrechos, no han entrado en acción todavía, aunque las autoridades confirmaron que se están comprobando sus credenciales para eventualmente darles permiso para sumarse a las tareas de rescate.

El presidente, Joe Biden, visitará la zona el jueves acompañado de su esposa Jill.

Pendientes del clima

Dos tormentas se aproximan a gran velocidad hacia el Caribe desde el Océano Atlántico, descargando a su paso intensas lluvias, y podrían convertise en tormentas tropicales en los próximos días, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De confirmarse, podrían afectar a la ciudad de Miami y, en consecuencia, a las complejas tareas de rescate que se desarrollan en la localidad de Surfside, epicentro de la tragedia. El mal tiempo de los últimos días ya ha provocado retrasos intermitentes en los trabajos.

Aunque la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmó el martes que el personal desplegado sobre el terreno no necesitaba “recursos adicionales”, las autoridades de Florida finalmente pidieron al gobierno federal la incorporación de un equipo adicional.

Precisamente son las previsiones meteorológicas las que han motivado esta petición, explicó Kevin Guthrie, del Departamento de Emergencias de Florida.

“Tenemos ocho equipos de rescate urbano en Florida. Hablamos de hacer un relevo”, dijo Guthrie en una conferencia de prensa el martes por la noche, en declaraciones recogidas por The Associated Press. “Vamos a traer otro equipo. Queremos rotarlos para poder sacar más recursos”, agregó.

Actualmente hay 900 personas trabajando sobre el terreno, confirmó Charles Cyrille, del mismo departamento de emergencias. Se turnan cada 12 horas y pasan revisiones médicas periódicas para comprobar que pueden seguir buscando sobrevivientes.

Estructura dañada

Mientras las autoridades avanzan en la exhaustiva investigación que prometieron para determinar las causas del derrumbe, ha salido a la luz la carta que la presidenta de la asociación de vecinos envió en abril a los residentes, alertando de que los daños estructurales detectados en 2018 por un ingeniero habían “empeorado significativamente”.

“La situación del techo empeoró mucho, por lo que hubo que incorporar reparaciones extensas”, señaló la misiva, según informa NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo.

“Cuando se puede ver el concreto desmoronándose [agrientándose], significa que las barras de acero de refuerzo que lo mantienen unido se están oxidando y deteriorándose debajo de la superficie”, describió.

Los vecinos de Champlain Towers South recibieron en 2018 el informe de un ingeniero que avisó sobre el mal estado de la estructura. Dicho reporte fue ignorado por un funcionario del Departamento de Construcción del ayuntamiento de Surfside.

Paralelamente, un estudio de la Universidad Internacional de Florida detectó en 2020 que el condominio se estaba hundiendo lentamente desde 1990.

Este año se cumplían 40 años de la construcción del complejo residencial, por lo que los propietarios habían iniciado ya los trámites para obtener su recertificación, tal y como obliga la ley.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reiteró el martes que la búsqueda seguirá. “Como exmiembro de las Fuerzas Armadas, uno nunca para de buscar en una operación de rescate”, declaró sobre el operativo. “Y esto es lo que sucede”, subrayó. “Se están rompiendo la espalda, han sido muy generosos arriesgando sus vidas”, añadió sobre el casi millar de socorristas involucrados en los trabajos.

DeSantis desveló que los familiares “están sufriendo un dolor increíble”. “Escuchar las historias de quienes estaban en las torres, los que murieron o desaparecieron. Rompe el corazón, es muy conmovedor”, afirmó.

Con información de AP y Miami Herald.