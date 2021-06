Evento de regalo de casco llega a Midland

Midland, Texas (KTLE) - Un evento de regalo de cascos llegará a Midland este fin de semana.

El 3er evento anual de Hard Hats for Little Heads de la Asociación Médica de Texas se llevará a cabo en el C. J. Kelley Park el sábado, 26 de junio, de 9 a.m. al mediodía.

Los niños que asistan al evento recibirán un casco nuevo y aprenderán cómo asegurarse de que los cascos se ajusten correctamente.

Los niños podrán disfrutar de comida y conos de nieve, entre más cosas.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.