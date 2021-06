El ‘West of the Pecos Rodeo’ regresa

PECOS, Texas (KTLE) - Un favorito evento en el oeste de Texas está de vuelta.

El ‘West of the Pecos Rodeo’ regresó esta semana luego de cancelar sus shows el año pasado debido al COVID-19.

Los eventos del viernes comenzaron con inducciones al Salón de la Fama del Rodeo de Texas. El cuatro veces campeón mundial de bareback Bobby Mote y el campeón mundial barrel racer Matha Josey son los nombres más nuevos que se añadirán a la lista.

“Hay suficiente talento nuevo que sería fácil olvidarse de mí, así que me siento honrado de que la gente aquí en Pecos se acercó a mí y me preguntó si obviamente me encantaría ser incluido en esto, por lo que es un honor”, dijo Mote.

Sesenta y dos personas han sido incluidas en el Salón de la Fama del Rodeo de Texas desde 1999.

“Este siempre ha sido uno de mis rodeos favoritos, así que me hizo tantas cosquillas que me inscribieron”, dijo Josey.

En cuanto a las competiciones de rodeo, los eventos se celebrarán durante todo el fin de semana. El rodeo termina el sábado.

