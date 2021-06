La policía de Miami eleva a 99 la cifra de desaparecidos en el colapso del edificio de 12 plantas en Surfside

(TELEMUNDO) - Las autoridades en Florida anunciaron este jueves en conferencia de prensa que un total de 99 personas permanecen desaparecidas a 15 horas del desplome parcial de un edificio de 12 plantas en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, en Florida, por causas que aún se desconocen.

Al menos una persona perdió la vida en el colapso y otras 10 resultaron heridas. Los trabajos de rescate entre los escombros continúan, pero con pocas esperanzas.

El desplome, que según testigos se sintió como un terremoto, se produjo cerca de la calle 88 y la avenida Collins entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada (hora local de la Costa Este). El alcalde de Surfside, Charles Burkett, explicó en una rueda de prensa que el administrador del edificio le aseguró que estaba casi lleno en el momento del siniestro. Se hundió casi un tercio del edificio, unas 55 viviendas.

“Los pisos del edificio colapsaron literalmente uno encima del otro”, dijo Burkett. “Eso me rompe el corazón porque significa que no podremos tener todo el éxito que quisiéramos en encontrar gente viva”, reconoció.

Hasta el momento, 10 personas fueron atendidas en el lugar de los hechos y dos fueron trasladadas al hospital, de las cuales una murió, detalló el alcalde. Unas 15 familias pudieron abandonar el edificio por sus propios medios y los cuerpos de rescate lograron sacar otras 35.

“He vivido aquí toda mi vida y nunca he visto que ocurriera algo así”, aseguró. Burkett dijo que en los últimos 30 días se le estaban haciendo arreglos al techo del edificio. Añadió que para alrededor de las 8 de la mañana, los perros de rescate ya no estaban detectando más sobrevivientes.

A esa hora Frank Rollason, director de Manejo de Emergencias de Miami-Dade, le dijo al diario Miami Herald que los trabajadores de emergencia creen que ya han rescatado a todos los sobrevivientes del interior de la torre.

“Todos los que están vivos están fuera del edificio”, dijo.

Más de 80 unidades de bomberos seguían buscando a vecinos atrapados entre escombros y trozos de hierro, dijo el departamento de Miami-Dade Fire.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, contó que todavía “se desconoce la causa” del derrumbe parcial, en declaraciones recogidas por el diario Miami Herald.

El presidente, Joe Biden, en una rueda de prensa a la tarde del jueves, en la que habló sobre su plan de infraestructura, dijo que había tenido una “larga conversación” con Levine Cava, que había hablado con la congresista Debbie Wasserman Schultz, con el gobernador de Florida Ron DeSantis y con FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Desastres.

“Están listos para actuar, para determinar qué necesitan”, dijo Biden. “Estoy esperando a que el gobernador declare un estado de emergencia mientras determinan qué ocurre con el resto de los edificios del área. Estamos listos para movilizar los recursos federales necesarios. FEMA ya esta allí para determinar si los edificios deben ser evacuados, para la gente que necesita encontrar albergue, alimentos”.

Las imágenes del lugar de los hechos mostraban que una gran parte del edificio se había derrumbado hasta convertirse en un montón de escombros. Las cámaras de televisión pudieron captar de madrugada las imágenes de un niño siendo rescatado vivo de las ruinas.

Desde la calle podían verse partes de dormitorios y salones destruidos, así como restos de camas, mesas y aparatos de aire acondicionado.

Una residente le dijo a NBC News que escuchó algunos gritos y añadió que el ruido provocado por el colapso “fue horrible”.

El edificio, llamado Champlain Towers South, fue construido en 1981 y tiene 136 viviendas, según los registros oficiales. Tiene vista al mar y está situado frente a la playa, en un barrio donde viven unas 6,000 personas.

Actualmente había algunas unidades de dos dormitorios a la venta por entre 600,000 y 700,000 dólares, según la agencia de noticias The Associated Press.

Las autoridades establecieron un centro de reunificación para las víctimas y sus familiares a unas cuadras de allí. El oficial Raide Jadallah de Miami-Dade Fire and Rescue dijo en una rueda de prensa a las 9 am que quienes busquen a sus familiares y no puedan conseguirlos llamen al 305-614-1819.