Chica de Odessa se clasifica para el campeonato nacional de motocross

ODESSA, Texas (KTLE) - Taijie Collins solo ha estado montando motos de tierra durante los últimos dos años, pero no lo sabrías por la cantidad de trofeos que ha ganado.

Collins dice que la clasificación para el Campeonato Nacional Amateur de Motocross en Loretta Lynn’s Ranch ha sido su momento favorito de carreras hasta ahora.

En cada clase de carreras, los 42 mejores pilotos - niños y niñas combinados - en el país se clasifican para la competencia nacional en el Rancho Loretta Lynch en Tennessee.

Collins dice que fue una experiencia emotiva saber que había sacado su boleto al campeonato.

Ese momento casi no sucedió.

“Después de chocar en la última moto, no pensé que hubiera una manera de hacer mi camino de regreso. Me las arreglé para volver a subir a los seis primeros. Cada vez que salía de la pista, todavía me metían en la tienda, así que sabía que estaba al menos entre los diez primeros. Uno de mis amigos se acercó a mí y me dijo que estaba en sexto lugar. Estaba muy emocionado de tener mi boleto”, dijo Collins.

El campeonato nacional se llevará a cabo en Hurricane Mills, Tennessee, del 2 al 7 de agosto.

Collins dice que se está preparando para las carreras entrenando en instalaciones en Midland y Andrews. También está montando su bicicleta afuera para acostumbrarse al calor con todo su equipo encendido.

