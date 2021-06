Algunos residentes de Big Spring lidian con agua amarilla

BIG SPRING, Texas (KTLE) - A medida que las temperaturas aumentan, algunos residentes en Big Spring están lidiando con agua amarilla y maloliente que sale de las llaves.

Hannah Saldizar dice que se ocupa del tema todos los días. Tiene miedo de bañar a sus hijos en el agua.

Saldizar y su familia son dueños de una casa en Big Spring desde hace dos años. Ella dice que el agua siempre ha estado nublada o amarilla.

La coloración y el olor del agua han empeorado en las últimas semanas.

Saldizar quiere que la ciudad de Big Spring sea más transparente sobre el estado del agua y cuándo se realizarán las reparaciones.

“Estoy menos preocupado por mí porque no me estoy poniendo el agua en la boca. Pero no se puede evitar que un bebé o un niño se ponga el agua en la boca, y no sé si es saludable. Nunca realmente salir y decir si algo está sucediendo con el agua. Es un poco solo silencio- silencio, y la gente dice, bueno, hemos estado lidiando con esto en Big Spring durante años. Bueno, ¿por qué?”

El alcalde de Big Spring, Shannon Thomason, dice que a pesar del color, el agua es segura para beber.

Thomason le dice a Telemundo20 que quiere usar todos los $ 6.4 millones que Big Spring está recibiendo del Plan de Rescate Estadounidense para arreglar la infraestructura de agua de la ciudad.

