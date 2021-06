Pozo petrolero abandonado de Chevron tiene una fuga y deja a un ranchero exigiendo respuestas

CRANE, Texas (KTLE) - ¿Qué sucede cuando un pozo abandonado comienza a filtrar agua de salmuera?

Un ranchero en el condado de Crane encontró la respuesta a esa pregunta de la manera más difícil esta semana.

En este momento, dentro de la línea del Condado de Crane, el Rancho Antina se encuentra en un antiguo yacimiento petrolífero.

Este yacimiento petrolífero está lleno de pozos que se perforaron en la década de 1950 y estos viejos pozos abandonados ahora están empezando a filtrarse.

Después de la muerte de sus padres, Ashley Watt se hizo cargo de la propiedad del Rancho Antina.

A lo largo de los años, Chevron ha trabajado con la familia Watt con respecto a las preocupaciones sobre los pozos abandonados en la propiedad.

Watt dice que el pozo con fugas que encontró la semana pasada la ha obligado a poner en cuarentena a 600 cabezas de ganado porque teme que estuvieran bebiendo agua contaminada.

“No sabemos si nuestro ganado estaba contaminado. No podemos venderlos en este momento porque pueden tener bencina en su sistema. No es fácil encontrar un lugar para poner 600 reses y alimentarlas y regarlas. Estamos trabajando en eso en este momento. Nuestro negocio de ganado se ha puesto completamente patas arriba”, dijo Watt.

Watt dice que la parte más aterradora de la situación es que nadie sabe cómo se desenchufó el pozo o hasta dónde se ha propagado la contaminación del agua.

A través de su propiedad de 22,000 acres, Watt dice que hay casi 300 pozos abandonados que quiere que Chevron revise porque cree que el problema abarca todo su rancho.

“Creemos que nuestro nivel freático ha sido contaminado. No sabemos si alguna vez se puede limpiar. Lo más preocupante es que hay otros pozos en este rancho cercano que también han comenzado a desconectarse. Old P y As, hay pozos activos que tienen colapso de carcasa. Algo realmente malo está sucediendo bajo tierra y no sabemos lo que es”, dijo Watt.

Chevron está en el lugar en el Rancho Antina trabajando para tapar el pozo abandonado.

Esto es lo que tenían que decir sobre la situación.

“No donde queremos estar y entendemos la frustración de la Sra. Watt. Pero estamos aquí. Tenemos nuestro equipo superior en ello y estamos trabajando en esto bien en este momento”, dijo kayleigh Dunn, asesora de asuntos públicos y gubernamentales de Chevron.

Los pozos de Antina Ranch han sido taponados y abandonados desde la década de 1990.

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados.