Ex astronauta les dice a los estudiantes de Odessa que sueñen en grande

ODESSA, Texas (KTLE) - Estudiantes bilingües y de ESL en Odessa tuvieron la oportunidad de conocer al ex astronauta José Moreno Hernández el miércoles.

Los estudiantes de pre-kinder a quinto grado tuvieron la oportunidad de sentarse con Hernández, quien animó a los estudiantes a soñar en grande y perseverar.

“La NASA me rechazó no una vez, ni dos veces, sino once veces. No fue hasta la duodécima vez que finalmente fui seleccionado por la NASA”, dijo Hernández, “Así que creo que es importante que los niños escuchen esta historia, y aún más importante que estos niños vean a alguien que se parece a ellos, que habla como ellos, y que vino del mismo fondo del que provienen para tener éxito en la vida”.

Hernández escribió un libro titulado ‘The Boy Who Touched the Stars’ y promueve proyectos STEM para estudiantes a través de la Fundación Reaching for the Stars.

