Documentos de ICE confirman abusos ginecológicos en centro de detención de inmigrantes en Georgia

La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, o CREW) asegura en este nuevo informe publicado el jueves que ICE no supervisó adecuadamente los protocolos de consentimiento informado utilizados por el médico acusado de realizar procedimientos no consensuados a mujeres detenidas en las instalaciones ubicadas en Georgia.