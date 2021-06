Demanda para bloquear la prohibición del aborto de Lubbock es desestimada en la corte cuando la ordenanza entra en vigencia

Los defensores del derecho al aborto generalmente demandan para evitar que los funcionarios gubernamentales apliquen una restricción inconstitucional del aborto. Pero la ordenanza de Lubbock es aplicada únicamente por ciudadanos privados, no por actores estatales o locales. Esa estructura de ejecución no ha sido ampliamente probada en los tribunales, pero el juez dijo que sus fallos no pueden evitar que las partes privadas presenten demandas civiles en los tribunales estatales.