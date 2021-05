UTPB extiende fecha límite de audición del equipo de baile

- Breve introducción (nombre, ciudad natal, clasificación) - Divisiones derecha, izquierda y central - Saltos derecha, izquierda y central a través del piso - Variación de salto de cambio de su elección (salto de cambio, cambio de centro, cambio de inclinación, etc.) - Giro salto central - Mínimo de una pirueta doble limpia - Combinación de giro a la segunda - Extensiones de piernas - Habilidades o trucos adicionales para exhibir (aire, salto de cabeza, kip up, etc.) - Solo de 30 segundos para resaltar su movimiento y técnica (estilo de su elección).