Midland ISD publica detalles sobre las ceremonias de graduación

La fecha de reserva para las ceremonias de graduación reprogramadas de la secundaria Midland y Lee es el sábado 29 de mayo en el Grande Communications Stadium a las 10 am o a las 8:30 pm Si solo se reprograma un comienzo de la escuela secundaria, el evento se llevará a cabo a las 10 am Si ambos inicios se reprograman, Lee se llevará a cabo a las 10 am y la secundaria Midland será a las 8:30 pm