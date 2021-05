Esta familia de Texas quiso vengarse de un hombre que les acosaba pero asesinaron a la persona equivocada

“La víctima, Eddie Clark, vivía en Westminster Village, y se dirigía a su casa cuando fue confrontado por los Arguetas”, explicó la oficina del sheriff en el comunicado de prensa, “Eddie Clark conducía un Dodge Challenger gris oscuro, no un Dodge Charger negro. Eddie Clark no era conocido por los Arguetas y los investigadores no recibieron ninguna información de que estuviera involucrado en la disputa existente”.