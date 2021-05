10 cosas por las que estar emocionado en el cine este verano

La película del concierto del verano proviene de una fuente familiar en un nuevo papel. Amir “Questlove” Thompson, el baterista musicalmente ubicuo de Roots, hace su debut como director en “Summer of Soul (... or When the Revolution Could not Be Televised)”, una cápsula del tiempo de una serie histórica de conciertos en Harlem de 1969. . La película, que se estrena el 2 de julio en cines y en Hulu, descubre actuaciones poco vistas de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, los Staples Singers y otros de un festival de verano conocido como “Black Woodstock”. No hace falta decir pero: tócalo fuerte. - Coyle.