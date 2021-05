Empresas en Texas podrían estar protegidas de la responsabilidad después de accidentes de vehículos comerciales según proyecto de ley

“Todo en términos de nuestra política, en términos de nuestras leyes, debe estar alineado con la seguridad, no con el peligro, no con poner las ganancias antes que las personas”, dijo Ware Wendell, directora ejecutiva de Texas Watch, un grupo de defensa no partidista que trabaja para responsabilizar a las compañías de seguros y otras corporaciones ante sus clientes.