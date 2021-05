Estas son las razones científicas por las que los CDC eliminaron el uso obligatorio de mascarillas para los vacunados

Walensky también destacó los resultados de un estudio publicado el 5 de mayo en la revista The New England Journal of Medicine que analizaba la eficacia de la vacuna de Pfizer contra dos variantes del coronavirus. La investigación, basada en los resultados de una campaña de vacunación masiva en Qatar, demostró que la vacuna era un 89% eficaz para prevenir la infección de la llamada variante B.1.1.7, la cepa más contagiosa del virus que se notificó por primera vez en el Reino Unido. La vacuna de Pfizer también era un 75% eficaz para proteger contra la variante B.1.351, que se identificó por primera vez en Sudáfrica.