UTPB invita a la comunidad al evento First 5 Permian Basin Roll & Read

¡La función Roll & Read de los primeros 5 Permian Basin ha vuelto! Este año, el amado evento se llevará a cabo como un evento en persona al aire libre de 10 am a 1 pm el sábado 15 de mayo de 2021 en el Memorial Garden Park (4730 E. 42nd Street, Odessa, Texas 79762). El evento es gratuito para familias con niños de todas las edades, no solo para aquellos inscritos en los programas First 5.