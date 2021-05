Los analistas advierten que acaparar combustible tras el cierre del oleoducto podría empeorar la situación

Las ciudades del sur sin litoral, en particular Atlanta, corren el riesgo de quedarse sin combustible, según numerosos analistas de petróleo. El aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta es de particular preocupación: se trata del centro principal de la compañía aérea Delta Air Lines y era el más activo del país antes de la pandemia de coronavirus. La fuerte reducción de los viajes aéreos, en particular los viajes de negocios, es un lado positivo en este caso, según un experto.