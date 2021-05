¿Te pueden cancelar la visa al vacunarte contra el COVID-19 en EE.UU.? Un abogado lo explica

A principios de este año Chile alcanzó una de las tasas de vacunación más altas del mundo, mientras que otras naciones no habían recibido ninguna vacuna. Para el 3 de mayo, Chile reportó una tasa de vacunación de 77,68 por cada 100 habitantes, solo detrás de Israel (120,93), según los datos publicados por la base de datos Our World in Data de la Universidad de Oxford.