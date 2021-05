Hospitales de Odessa están preocupados por la desaparición de la demanda de vacunas

“La comunidad comienza a ver que esta pandemia puede estar comenzando a desaparecer”, dijo el Dr. Rohith Saravanan. “’Oh, entonces tal vez ya no necesito hacer esto. ¿Por qué estoy pasando por este proceso? ¿Por qué me estoy sometiendo a esto? Bueno, esa no es la respuesta. La respuesta es que llegamos aquí porque pudimos hacer lo correcto “.