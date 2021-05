El narcotraficante Héctor ‘El Güero’ Palma, socio de ‘El Chapo’, sale de prisión y vuelve a ser detenido por otra causa

“Hay que cuidar la imagen del estado mexicano, ya no es como antes que nos señalaban de afuera, acusando al Gobierno mexicano de complicidad, ningún Gobierno extranjero debe acusar al Gobierno mexicano, y no dar motivo para eso”, manifestó.El presidente anunció que pedirá a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentar una reforma para que los jueces no puedan emitir estos fallos en sábado o domingo.