Al menos 23 muertos y más de 60 heridos en Ciudad de México tras el desplome de una vía elevada con vagones del metro

Gisela Rioja Castro, de 43 años, buscaba a su esposo, Miguel Ángel Espinoza, de 42 años. Castro explicó que su esposo siempre tomaba ese tren después de terminar el trabajo en una tienda, pero que no había llegado a casa y no contestaba a su teléfono. Cuando se enteró de lo sucedido, inmediatamente temió lo peor, pero no ha recibido información de las autoridades.