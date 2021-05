Sanción penal por poseer pequeñas cantidades de marihuana se reduciría según proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Texas

En una entrevista con The Texas Tribune, Zwiener atribuyó gran parte del trabajo a “lograr un equilibrio” al representante estatal Joe Moody , demócrata por El Paso, quien propuso reducciones de sanciones similares en la última sesión . Zwiener dijo que Abbott no se ha comprometido en firme a firmar el proyecto de ley si llega a su escritorio, pero se sintió alentado por sus comentarios anteriores que apoyaban el cambio a un delito menor de Clase C.