ODESSA, Texas (KTLE) - Aquí puede encontrar los resultados de las elecciones del 1 de mayo en Texas
FIDEICOMISARIO DE ECISD, PUESTO 4
Christopher Stanley 152 67% (GANADOR)
Jesse Christesson 76 33%
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ECHD, DISTRITO 7
Kathy Rhodes 251 71% (GANADOR)
Ben Quiroz 105 29%
FIDEICOMISARIO DE ANDREWS ISD
Mindy Wiggins 0 0%
Joe Barnes 0 0%
Xavier Emiliano 0 0%
CONSEJO MUNICIPAL DE ANDREWS
Jessica Schiefelbein 0 0%
Chris Helbig 0 0%
Keith Livingston 0 0%
Jane Gomez 0 0%
Randy Shaffer 0 0%
Charlie Griffin 0 0%
Christopher Netopski 0 0%
ALCALDE DE LA CIUDAD DE FORT STOCKTON
Chris Alexander 528 57% (GANADOR)
MaryAnn White 405 43%
MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE FORT STOCKTON
Paul Casias 505 31%
Ruben Falcon 488 30%
Ruben Bernal 445 27%
Mike Stallard 210 13%
ALCALDE DE MONAHANS
Adam Steen 447 51% (GANADOR)
David Cutbirth 423 49%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE LA CIUDAD DE GRANDFALLS
LA ADOPCIÓN DE UN IMPUESTO LOCAL SOBRE LAS VENTAS Y EL USO EN LA CIUDAD DE GRANDFALLS AL INTERÉS DEL DOS POR CIENTO (2%)
A favor: 0 0%
En contra: 0 0%
CONCEJAL DE LA CIUDAD DE GRANDFALLS
Jeannie Crawford 0 0%
Brenda Graves 0 0%
Barbara Crawford 0 0%
Jason Copeland 0 0%
Bruce Gerlinger 0 0%
MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE ALPINE, SECTOR 1
Judy Stokes 128 72% (GANADOR)
Maria Curry 49 28%
MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE ALPINE SECTOR 5
Jerry Johnson 67 66% (GANADOR)
Tracy Cash 34 34%
ALPINE ISD DISTRITO 3 DE UN SOLO MIEMBRO
Nikki Ahrens 67 66%
Monty Kimball 34 34%
ALPINE ISD CONSEJO DE FIDEICOMISOS, DISTRITO 4
Jimmy Morris 52 84% (GANADOR)
Rachel Carvajal 10 16%
FIDEICOMISARIO DE STANTON ISD, PUESTO 6 EN GENERAL
Tiffany Carson 62 57% (GANADOR)
Susie Dominguez 46 43%
CIUDAD DE PECOS PUESTO 2 DEL CONSEJO
Venetta Seals 915 69% (GANADOR)
Veronica Baca 417 31%
CIUDAD DE PECOS PUESTO 3 DEL CONSEJO
Randy Graham 1,040 73% (GANADOR)
Genaro Tellez 377 27%
CIUDAD DE PECOS PROPUESTA 1 DE LA CIUDAD
BONO DE 18 MILLONES DE DÓLARES PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y MEJORAS EN EL SECTOR
En contra: 903 66% (GANADOR)
A favor: 474 34%
CIUDAD DE PECOS PROPUESTA 2 DE LA CIUDAD
BONO DE 19 MILLONES DE DÓLARES PARA EL REAJUSTE DEL CLUB DE CAMPO Y OTRAS MEJORAS
En contra: 960 70% (GANADOR)
A favor: 407 30%
CIUDAD DE PECOS PROPUESTA 3 DE LA CIUDAD
18 MILLONES DE DÓLARES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y OTRAS MEJORAS VIALES
En contra: 968 71% (GANADOR)
A favor: 402 29%
CIUDAD DE PECOS PROPUESTA DE LA CIUDAD 4
En contra: 914 67% (GANADOR)
A favor: 459 33%
FIDEICOMISARIO ESCOLAR DEL DISTRITO DE PECOS-BARSTOW-TOYA
Alexandrea Zamarripa 609 26% (GANADOR)
Cookie Canon 574 24%
Michael Juarez 455 19%
Sam Contreras 297 13%
Imedla Chavez 218 9%
Ruben Campos 211 9%
PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD PROPUESTA A
LA EMISIÓN DE 177.760.000 DÓLARES DE BONOS PARA INSTALACIONES ESCOLARES, AUTOBUSES Y VEHÍCULOS, Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS. SE TRATA DE UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD.
A favor: 822 54% (GANADOR)
En contra: 688 46%
PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD PROPUESTA B
LA EMISION DE 800.000 DOLARES EN BONOS POR EL PBTISD PARA TECNOLOGIA Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS. SE TRATA DE UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD.
A favor: 749 50% (GANADOR)
En contra: 746 50%
WINK-LOVING ISD PROPUESTA A
BONO DE 18,125 MILLONES DE DÓLARES PARA INSTALACIONES ESCOLARES, AUTOBUSES. INCLUYE UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD.
A favor: 138 84% (GANADOR)
En contra: 26 16%
WINK-LOVING ISD PROPUESTA B
BONO DE 21,875 MILLONES DE DÓLARES PARA RENOVAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. INCLUYE UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD.
A favor: 139 91% (GANADOR)
En contra: 13 9%
FORT DAVIS ISD PROPUESTA DE BONO
POR LA QUE SE AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FDISD A COMPRAR CRÉDITOS DE ASISTENCIA AL ESTADO CON LOS INGRESOS DE LOS IMPUESTOS LOCALES.
A favor: 0 0%
En contra: 0 0%
VALENTINE ISD ADMINISTRADOR DE LA JUNTA ESCOLAR
William Miller 0 0%
Bradley Bernards 0 0%
Maria Carrasco 0 0%
CONDADO DE TERRELL PRECINTO 2
Adopción de la Ley de Acciones
En contra: 41 89% (GANADOR)
A favor: 5 11%
CARRERA POR LA ALCALDÍA DE PRESIDIO
John Ferguson 333 66% (GANADOR)
John Razo 173 34%
CONSEJO MUNICIPAL DE PRESIDIO
Abel Hernandez 412 84% (GANADOR)
Patricia Runyan 78 16%
JUNTA DIRECTIVA DE PRESIDIO ISD
Iris Galindo 335 22%
Tino Martinez 310 20%
Jusby Vasquez 236 15%
Roxy Cabello 217 14%
Gabriela Hernandez 192 12%
Alfredo Muniz 127 8%
Velva Saenz 121 8%
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