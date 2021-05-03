Resultados de las elecciones del 1 de mayo

Resultados de las elecciones del 1 de mayo
. (Source: KTLE)
By Wileidy Pande | May 3, 2021 at 11:01 AM CDT - Updated May 3 at 11:01 AM

ODESSA, Texas (KTLE) - Aquí puede encontrar los resultados de las elecciones del 1 de mayo en Texas

FIDEICOMISARIO DE ECISD, PUESTO 4

Christopher Stanley 152 67% (GANADOR)

Jesse Christesson 76 33%

MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ECHD, DISTRITO 7

Kathy Rhodes 251 71% (GANADOR)

Ben Quiroz 105 29%

FIDEICOMISARIO DE ANDREWS ISD

Mindy Wiggins 0 0%

Joe Barnes 0 0%

Xavier Emiliano 0 0%

CONSEJO MUNICIPAL DE ANDREWS

Jessica Schiefelbein 0 0%

Chris Helbig 0 0%

Keith Livingston 0 0%

Jane Gomez 0 0%

Randy Shaffer 0 0%

Charlie Griffin 0 0%

Christopher Netopski 0 0%

ALCALDE DE LA CIUDAD DE FORT STOCKTON

Chris Alexander 528 57% (GANADOR)

MaryAnn White 405 43%

MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE FORT STOCKTON

Paul Casias 505 31%

Ruben Falcon 488 30%

Ruben Bernal 445 27%

Mike Stallard 210 13%

ALCALDE DE MONAHANS

Adam Steen 447 51% (GANADOR)

David Cutbirth 423 49%

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE LA CIUDAD DE GRANDFALLS

LA ADOPCIÓN DE UN IMPUESTO LOCAL SOBRE LAS VENTAS Y EL USO EN LA CIUDAD DE GRANDFALLS AL INTERÉS DEL DOS POR CIENTO (2%)

A favor: 0 0%

En contra: 0 0%

CONCEJAL DE LA CIUDAD DE GRANDFALLS

Jeannie Crawford 0 0%

Brenda Graves 0 0%

Barbara Crawford 0 0%

Jason Copeland 0 0%

Bruce Gerlinger 0 0%

MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE ALPINE, SECTOR 1

Judy Stokes 128 72% (GANADOR)

Maria Curry 49 28%

MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE ALPINE SECTOR 5

Jerry Johnson 67 66% (GANADOR)

Tracy Cash 34 34%

ALPINE ISD DISTRITO 3 DE UN SOLO MIEMBRO

Nikki Ahrens 67 66%

Monty Kimball 34 34%

ALPINE ISD CONSEJO DE FIDEICOMISOS, DISTRITO 4

Jimmy Morris 52 84% (GANADOR)

Rachel Carvajal 10 16%

FIDEICOMISARIO DE STANTON ISD, PUESTO 6 EN GENERAL

Tiffany Carson 62 57% (GANADOR)

Susie Dominguez 46 43%

CIUDAD DE PECOS PUESTO 2 DEL CONSEJO

Venetta Seals 915 69% (GANADOR)

Veronica Baca 417 31%

CIUDAD DE PECOS PUESTO 3 DEL CONSEJO

Randy Graham 1,040 73% (GANADOR)

Genaro Tellez 377 27%

CIUDAD DE PECOS PROPUESTA 1 DE LA CIUDAD

BONO DE 18 MILLONES DE DÓLARES PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y MEJORAS EN EL SECTOR

En contra: 903 66% (GANADOR)

A favor: 474 34%

CIUDAD DE PECOS PROPUESTA 2 DE LA CIUDAD

BONO DE 19 MILLONES DE DÓLARES PARA EL REAJUSTE DEL CLUB DE CAMPO Y OTRAS MEJORAS

En contra: 960 70% (GANADOR)

A favor: 407 30%

CIUDAD DE PECOS PROPUESTA 3 DE LA CIUDAD

18 MILLONES DE DÓLARES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y OTRAS MEJORAS VIALES

En contra: 968 71% (GANADOR)

A favor: 402 29%

CIUDAD DE PECOS PROPUESTA DE LA CIUDAD 4

En contra: 914 67% (GANADOR)

A favor: 459 33%

FIDEICOMISARIO ESCOLAR DEL DISTRITO DE PECOS-BARSTOW-TOYA

Alexandrea Zamarripa 609 26% (GANADOR)

Cookie Canon 574 24%

Michael Juarez 455 19%

Sam Contreras 297 13%

Imedla Chavez 218 9%

Ruben Campos 211 9%

PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD PROPUESTA A

LA EMISIÓN DE 177.760.000 DÓLARES DE BONOS PARA INSTALACIONES ESCOLARES, AUTOBUSES Y VEHÍCULOS, Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS. SE TRATA DE UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD.

A favor: 822 54% (GANADOR)

En contra: 688 46%

PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD PROPUESTA B

LA EMISION DE 800.000 DOLARES EN BONOS POR EL PBTISD PARA TECNOLOGIA Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS. SE TRATA DE UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD.

A favor: 749 50% (GANADOR)

En contra: 746 50%

WINK-LOVING ISD PROPUESTA A

BONO DE 18,125 MILLONES DE DÓLARES PARA INSTALACIONES ESCOLARES, AUTOBUSES. INCLUYE UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD.

A favor: 138 84% (GANADOR)

En contra: 26 16%

WINK-LOVING ISD PROPUESTA B

BONO DE 21,875 MILLONES DE DÓLARES PARA RENOVAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. INCLUYE UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD.

A favor: 139 91% (GANADOR)

En contra: 13 9%

FORT DAVIS ISD PROPUESTA DE BONO

POR LA QUE SE AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FDISD A COMPRAR CRÉDITOS DE ASISTENCIA AL ESTADO CON LOS INGRESOS DE LOS IMPUESTOS LOCALES.

A favor: 0 0%

En contra: 0 0%

VALENTINE ISD ADMINISTRADOR DE LA JUNTA ESCOLAR

William Miller 0 0%

Bradley Bernards 0 0%

Maria Carrasco 0 0%

CONDADO DE TERRELL PRECINTO 2

Adopción de la Ley de Acciones

En contra: 41 89% (GANADOR)

A favor: 5 11%

CARRERA POR LA ALCALDÍA DE PRESIDIO

John Ferguson 333 66% (GANADOR)

John Razo 173 34%

CONSEJO MUNICIPAL DE PRESIDIO

Abel Hernandez 412 84% (GANADOR)

Patricia Runyan 78 16%

JUNTA DIRECTIVA DE PRESIDIO ISD

Iris Galindo 335 22%

Tino Martinez 310 20%

Jusby Vasquez 236 15%

Roxy Cabello 217 14%

Gabriela Hernandez 192 12%

Alfredo Muniz 127 8%

Velva Saenz 121 8%

Derechos de Autor KTLE 2021. Todos los Derechos Reservados