Incendio a bordo del vuelo de American Airlines en el aeropuerto de Midland conduce a una evacuación

Un pasajero le dice a Telemundo20 que AA 5757, hora de salida 6:20 am, acababa de comenzar a alejarse de la Puerta 5 en MAF para Dallas-Fort Worth cuando los pasajeros comenzaron a oler humo. Un portavoz de la ciudad de Midland dijo que el avión, un Bombardier CRJ900, experimentó un incendio en el motor derecho en la terminal y fue evacuado de inmediato. La llamada se hizo a las 6:20 am y el fuego se extinguió a las 6:31 am