“No envíe a sus hijos, punto”: Biden endurece su mensaje sobre los niños migrantes que cruzan solos la frontera

(TELEMUNDO) - El discurso del presidente, Joe Biden, sobre los niños migrantes ha cambiado de tono. Hace apenas un mes prometía: “La única gente a la que no vamos a dejar sentados allí, al otro lado del río Bravo, solos y sin ayuda, es a los niños”. Este viernes, en una entrevista al programa Today, recalcó: “No envíe a sus hijos, punto. Están en peligro al hacer ese viaje de 1,000 millas [...] Puede solicitar [asilo] desde su país. No tiene que hacer este viaje”. No calificó la situación de crisis, pero admitió que “requiere de una acción inmediata”.