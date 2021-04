El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dice que el Senado actualmente carece de votos para aprobar el porte sin permiso de armas

El Senado bajo Patrick es generalmente visto como la cámara más interesada en presionar por temas conservadores candentes. Pero Patrick ha expresado reservas sobre el transporte sin permiso en el pasado. Antes de la sesión de 2015, dijo que no creía que hubiera suficiente apoyo entre los legisladores o el público, un sentimiento que reiteró en 2017 mientras citaba preocupaciones de las fuerzas del orden de que “cualquiera pueda caminar por la calle con un arma y no lo hace”. No sé si tienen permiso o no “.