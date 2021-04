Por qué las acciones de Biden para prevenir la violencia con armas no son suficientes, según los expertos

No hay suficientes datos sobre el uso de estas armas ya que no se pueden rastrear. El grupo de defensa del control de armas Everytown for Gun Safety afirma que hasta que los departamentos de policía puedan rastrearlas, los enjuiciamientos penales son el mejor indicador de su proliferación. En una revisión de 114 casos federales durante la última década, el grupo reveló que más de 2,500 “armas fantasma” estaban relacionadas a actividades delictivas.