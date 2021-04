Fallo de la Corte Suprema podría aumentar las llamadas automáticas y los mensajes de texto, dice un grupo de vigilancia

El tribunal decidió que el sistema de Facebook no infringía la ley porque no usaba un marcador automático, tal como lo prohíbe la Ley de Protección al Consumidor Telefónico, una ley de 1991 que protege a los usuarios de teléfonos celulares de EE. UU. De llamadas automáticas no deseadas. La tecnología de marcador automático es ahora algo obsoleta.