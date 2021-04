EE.UU. va en camino de encontrarse con un récord de 2 millones de migrantes en la frontera sur, según estimaciones del Gobierno

«México se niega a aceptarlos. Dicen que no los aceptarán, no a todos», dijo Biden, cuando se le preguntó por qué no se devolvía a algunas familias. «Estamos en negociaciones con el presidente de México. Creo que veremos ese cambio. Todos deberían regresar. Todos regresarán. Las únicas personas que no vamos a dejar sentadas allí en el otro lado del Río Grande por sí solas sin ayuda son los menores».