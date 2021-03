Aumentan las reclamaciones por fraude por desempleo en el Permian Basin

“Estaba loca. Realmente lo estaba. Lo primero que te das cuenta es que alguien está jugando con nuestra identidad. No sabes hasta qué extremo se ha llevado. ¿Es solo el desempleo? ¿Están abriendo líneas de crédito? Simplemente no lo sabes; simplemente no lo sabes. Entonces quieres saber cómo lo consiguieron, cómo lo consiguieron “, dijo Williams.