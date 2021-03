Biden nombra a Harris al frente de los esfuerzos para frenar la llegada de migrantes negociando con México y países centroaméricanos

Los menores no pueden permanecer en esas instalaciones durante más de tres días, pero los centros de la CBP están tan colapsados por el aumento de la llegada de menores que no han tenido tiempo de procesarlos y están siendo detenidos una media de 10 días, según medios locales.Este lunes el congresista demócrata Henry Cuellar publicó una serie de fotografías tomadas en una de esas instalaciones en Donna, Texas, y que muestran, según él, las “condiciones terribles” en las que se encuentran miles de menores migrantes.La Administración reaccionó con la publicación de videos e imágenes al día siguiente, y hoy permite al fin que periodistas puedan acceder, de forma controlada, a un centro con inmigrantes, aunque no de la CBP sino del Departamento de Salud.