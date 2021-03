Biden negociará con México para retornar a todos los migrantes que lleguen a la frontera excepto a los menores

El mandatario demócrata también se comprometió a permitir acceso a los periodistas a las instalaciones fronterizas, después de que su Gobierno limitara el acceso de la prensa. “Me comprometo a que tengan acceso cuando mi plan están en marcha. Tan pronto como pueda poner en práctica lo que estamos haciendo. Yo no he ido a la frontera porque no meq uiero convertir en el punto focal y llevar a una comitiva. Los periodistas endrán pleno acceso cuando el sistema esté en marcha. ¿Cuándo?: “No lo sé”, contestó.