Alcohol para llevar de los restaurantes está más cerca de ser permanente, la Cámara de Texas da su aprobación inicial

La HB 1024 fue presentada por el representante estatal republicano Charlie Geren, propietario de un restaurante en Fort Worth, y es coautor de los demócratas. Geren ha dicho que su restaurante no se beneficiaría de la medida que está impulsando porque carece del permiso de bebidas mezcladas que la legislación exige a los restaurantes que desean realizar ventas para llevar. Su esposa, la cabildera de Texas Mindy Ellmer, ha sido pagada por el trabajo de cabildeo por la Asociación de Restaurantes de Texas, que respalda la legislación. Geren y Ellmer dijeron anteriormente que no hablaron sobre el cabildeo de su restaurante , y Ellmer dijo que “no hubo conflicto” porque el restaurante de Geren no tiene un permiso de bebidas mezcladas.