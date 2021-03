La administración de Biden abrirá un centro de detención de migrantes en Pecos

En un comunicado de prensa, el gobernador Gregg Abbott dijo: “La Administración Biden continúa demostrando que no está peligrosamente preparada para manejar el aumento de cruces fronterizos ilegales mientras se apresuran a abrir otra instalación para menores no acompañados en Texas. He ordenado a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas que investigue de inmediato el acceso de la instalación al agua potable. Continúan investigando las condiciones en las instalaciones de Midland, donde se determinó que el agua no se podía usar para el consumo “.