El Gobierno niega que incentive a los migrantes a cruzar la frontera y exige respetar el derecho al asilo

Más de 4,200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en instalaciones de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre ellas algunas no aptas para albergar menores. La agencia acogió a 561 más el lunes, el doble de la media reciente, dijo un segundo funcionario a la agencia de noticias The Associated Press.