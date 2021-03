Senador estatal Kel Seliger pide orden de restricción temporal para detener la colocación de menores no acompañados en el condado de Midland

“Los estrictos estándares delineados por la Oficina de Reubicaciónde Refugiados parecen no existir en este lugar. El propio protocolo de ORR requiere que sea una instalación con licencia estatal, lo que este campamento de hombres no es inequívocamente. Los planes para la reubicación de estos niños parecen brindar oportunidades tanto para la trata de personas como para la reunificación familiar. Además, nos han informado que el tiempo de respuesta para estos menores será de unas 72 horas. Esto parece muy poco probable, si no imposible, ya que la explicación sobre la reubicación de estos individuos no ha sido preestablecida de manera sistemática, sin mencionar el número positivo de casos de COVID-19, que requerirán cuarentena.